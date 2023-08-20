Что можно посеять осенью на даче, рассказала эксперт

В августе дачники могут на освободившиеся места в огороде поместить новые посевы. Так, осенью можно сеять укроп, кинзу, салат, рукколу, шпинат, редис, редьку, репчатый лук и репу, сообщает АиФ-Тюмень.

Предварительно рекомендуют защитить почву от нахлебников-вредителей. Они активизируются, даже заметнее, чем пережившие холодную пору родители. И все они хотят кушать, так что с опрыскивателем в августе не расстаёмся. Росы способствуют ещё и развитию грибных заболеваний.

- Поскольку урожай вовсю зреет, хотелось бы есть не отравленные овощи, пользуйтесь лучше наиболее экологичными вариантами. Например, применяйте феромонные ловушки, биопестициды, настой золы, чеснока, лука, или молочной сыворотки, - рассказывает огородница Марина Виноградова. Настой золы послужит ещё и замечательной некорневой подкормкой. Она усваивается быстрее и эффективнее корневой.