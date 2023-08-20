Тюменский подросток открыл в селе мини-музей о СССР

Пятнадцатилетний тюменец Илья Ялалов открыл мини-музей СССР и 90-х годов "Машина времени" в селе Усть-Ламенке Голышмановского округа. Туда он приезжает на лето к бабушке и дедушке. За два летних месяца он провёл около 30 экскурсий, где демонстрировал старинные вещи из собственной коллекции, пишет АИФ.Тюмень.

В экспозиции больше 200 экспонатов, их подарили юноше жители из Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени, Голышманово, сёл Усть-Ламенки и Армизонского. Среди них – видеомагнитофоны, проигрыватели, радиоприёмники, телевизоры, печатная машинка. Есть книги, аудиокассеты, виниловые пластинки, предметы быта, открытки 80-х и 90-х.

"Коллекционированием я увлёкся лишь в прошлом году. Стал часто заглядывать в городской антикварный магазин. Поначалу скупал там открытки, монеты, банкноты, а позже пластинки, в том числе виниловые. Мне нравится слушать их. Одна из моих любимых – "Ленин в трёх революциях". Прокрутил её несколько раз, узнал много интересных фактов об истории революций, о том, как создавался Советский Союз", - поделился Илья Ялалов.

Собранные экспонаты юный коллекционер хранил в просторном деревенском сарае, показывал их только родственникам и друзьям. В январе этого года он создал группу "Машина времени" во ВКонтакте – так у него появился виртуальный музей. На летних каникулах решил устроить показ своей коллекции в Усть-Ламенке. Сельская администрация выделила помещение в Доме культуры, экскурсии оп выходным дня Илья провидит со 2 июля. 20 августа он закрывает свой музей – пора уезжать домой в Тюмень, скоро в школу.