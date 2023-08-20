Тюменския агроном рассказала, как ухаживать за ягодными кустарниками

Обрезка и удаление сломанных и засохших побегов ягодных кустарников помогает растению сохранить питательные вещества, сохранить иммунитет и служит профилактикой грибковых заболеваний, рассказала начальник Ярковского межрайонного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурания Шарыгина.

"При загущенности побегов, происходит затенение куста, и там начинают размножаться споры. Если не обрезать лишние ветки, собрать урожай внутри куста будет трудно. Обрезку кустарников проводим после сбора урожая. Если заметили поврежденные листья или побеги, их нужно удалить и сжечь, чтобы заболевание не распространилось на весь участок. В качестве профилактики опрыскивают фунгицидами. В зиму это не страшно и здоровью вреда не будет", - пояснила Шарыгина.

При низких температурах корни ягодных культур промерзают, если их не замульчировать. В качестве мульчи используют опавшую листву, которую предварительно обрабатывают фунгицидами. Споры грибка зимуют в опаде и с наступлением весны начинают атаку на молодые побеги. Хороший вариант для мульчи - сидераты. В качестве сидератов можно использовать бобовые культуры (горох, клевер, вика яровая, люцерна), среди злаковых - это яровые овес и ячмень, озимая рожь, а также это могут быть крестоцветные растения - горчица, рапс. Их срезают, укладывают слоем до 5 см на участок с клубникой и сверху закрывают соломой.

Благодаря использованию сидератов в виде мульчи можно уничтожить патогенную микрофлору, поскольку сидеративные растения выделяют фитонциды, а также в зиму растительные остатки перегнивают и отдают полезные вещества в грунт, кроме этого сидераты удерживают влагу у корней, не давая им промерзнуть, и весной служат питанием для почвенных бактерий.

Особенно нуждаются в мульчировании ягодные кусты малины, корневая система которой расположена у поверхности земли и небольшая подпитка в виде органики ей не повредит, а также защитит от высыхания грунта в морозы, пишет Тюменская линия.