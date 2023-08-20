В Тюменской области выявлено 8 объектов туристического интереса

В Тюменской области выявлено 8 объектов туристического интереса. Это 5 земельных участков и 3 территории общей площадью 12,27 га, – сообщили "Мегатюмени" в региональном управлении Росреестра.

На этой земле инвесторы смогут создать объекты туристского притяжения и современной инфраструктуры. Все это станет очередным стимулом для экономического развития области, считают эксперты.

Всего к проекту Росреестра "Земля для туризма" менее чем за год присоединились 38 регионов России. На их территории к июлю 2023 года выявлено 349 пригодных для туристических нужд участков площадью почти 4 тыс. га.