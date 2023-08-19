Путин выделил грант театру кукол на спектакль о Коньке-Горбунке

По результатам конкурса, проведенного в 2022 году, Тюменский театр кукол получил президентский грант на постановку "Главная сказка Сибири".

Проект Тюменского театра кукол "Главная сказка Сибири" – это спектакль на основе сказки "Конек-Горбунок" и фольклора народов Сибири со вставками-интермедиями образовательного характера. Зрители не только смотрят постановку, но и узнают что-то новое о Петре Ершове. Игровая форма подачи информации позволит зрителю вовлечься в процесс, стать активным участником происходящего.

"Рассказ детям о культуре региона позволит формировать любовь и уважение к дому, городу, области. Мы очень рады, что наш проект произвел впечатление, и мы выиграли грант. В новом сезоне приступим к подготовке этой интересной постановки", - поделился директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Реализация проекта запланирована на сентябрь-декабрь 2023 года. Состоится 12 показов в Заводоуковске, Ялуторовске, пос. Богандинском, Боровом, Винзили, Московском.

Гранты президента выделяются для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.