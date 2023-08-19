Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на 2024 год

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году, согласно документу новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

В феврале отдыхаем с с 23 по 25 февраля, в марте - с 8 по 10 марта. Первомай и День Победы празднуем по четыре дня. День народного единства предваряет суббота, а потом отдых с 3 по 4 ноября, а в декабре трудовая неделя и год закончится в субботу, 28 декабря, выходными объявлены 29, 30 и 31 декабря.