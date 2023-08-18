Дорожники приступили к заключительному этапу реконструкции магистрали в районе аэропорта Плеханово

На Обходе Тюмени в районе аэропорта Плеханово строители приступили к заключительному - шестому этапу дорожных работ. Там ремонтируют участок мостовой конструкции через железную дорогу, сообщает Главное управление строительства ТО.

Из-за ремонта поэтапно перекрываются дорожные полосы.

Ремонту подлежит отрезок 140 метров. С помощью современных технологий там укрепят соединение моста с проезжей частью и заменят асфальтобетонное покрытие. Работы обещают завершить к 31 августа.

"В процессе ремонта, когда мы вскрыли слои ездовой части путепровода, выяснилось, что объединение проезжей части выполнено авторским способом и уже давно вышло из строя. На помощь пришли новые технологии российского производства. Это полиуретан, металлический деформационный шов ломанной оси", - рассказал об особенностях отрезка дороги директор компании-подрядчика Р оман Проскуряков.