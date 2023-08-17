В Тюменской области помогли трудоустроиться 158 участникам СВО

В областной кадровый центр "Работа России" обратились 270 человек военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции, 158 из них трудоустроены, еще 45 проходят профессиональное обучение.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в регионе с первых дней специальной военной операции создали базу данных семей участников СВО, за каждой закрепили куратора. Вернувшимся домой бойцам в первую очередь оказывают психологическую поддержку, помощь в профессиональной ориентации и социальной адаптации. С каждым проводится индивидуальная работа по принципу одного окна. Весь спектр услуг оказывает персональный карьерный консультант, который закрепляется за клиентом при обращении в кадровый центр и сопровождает его до момента трудоустройства.

За консультацией можно обратиться в любое отделение кадрового центра "Работа России" Тюменской области или в областное отделение федерального Фонда "Защитники Отечества".