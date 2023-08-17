В Тюмени откроется школа, на строительство которой было выделено 1,35 млрд инфраструктурного кредита

В Тюмени завершено строительство школы за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, ее общая площадь составляет 20,2 тыс. кв. метров, а учиться в ней в одну смену смогут 1 200 детей, сообщает ГУС ТО.

Все три части школы функционально связаны друг с другом. В зданиях размещены кабинеты для профильного изучения предметов, библиотека, актовый зал на 150 человек, спортивный зал, столовая на 600 посадочных мест, медпункт. У школы выделены зоны для занятий спортом, игровых площадок, а также места для тихого отдыха.

Школа находится в районе улицы Арктической, Ямбургского проезда и улицы Андрея Бушуева и построена в рамках инвестиционного проекта, который предусматривает создание крупного жилого района для 178 тыс. человек. Для строительства учебного заведения был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,35 млрд рублей.

Ильшат Шагиахметов, генеральный директор Фонда развития территорий:

Школа построена в рамках инвестиционного проекта, который предусматривает создание крупного жилого района для 178 тыс. человек. Открытие такого учреждения будет способствовать не только расширению образовательного потенциала, но и удобству жителей и комплексному развитию территории.

Инструмент ИБК выполняет задачи инициативы Правительства "Инфраструктурное меню". Фонд развития территорий выступает оператором программы.