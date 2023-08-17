Тюменская область признана одной из лучших экспортеров Урала

Свердловская и Тюменская области, Югра стали лидерами всероссийской премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе. Компании этих регионов заняли наибольшее количество призовых мест.

Все участники проекта получают сертификат на возмещение НДС от Российского экспортного центра.

Призовые места на конкурсе заняли:

ООО "АЙРОНЭКС" в номинации"Трейдер года" — 1 место;

"Слада" в номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК" — 2 место;

3 место:

ЗАО "Тюменьмашзавод" — экспортер года в сфере машиностроения";

ООО Научно-производственная компания "АгроАльянс" — экспортер года в сфере базовой продукции АПК";

ООО "Дрим" — экспортер года в сфере услуг;

основатель бренда свадебных платьев Lana Marinenko Светлана Мариненко — лучшая женщина-экспортер.

Помимо этого, "АЙРОНЭКС" занял 2 место в допноминации "Прорыв года", а "Дрим" — 1 место в допноминации "Ответственный экспортер ESG".