У тюменских деревень есть шанс получить доступный интернет

До 10 сентября продлено онлайн-голосование за доступный интернет в малых населенных пунктах Свой выбор уже сделали более 3 700 жителей Тюменской области.
В списке 336 населенных пунктов, лишь у шести больше 100 голосов, еще у по 57 - от 96 до 10, у остальных преимущественно по 2-1 голосу.
В лидерах голосования:
деревня Щучье - 310 (Заводоуковск)
деревня Медведчикова - 279 (Тобольский район)
село Маранка - 180 (Ярковский район)
деревня Уки - 170 (Уватский район)
деревня Шатанова - 126 (Ярковский район)
село Базариха - 114 (Викуловский район)
Проголосовать можно двумя способами: отправить заявку через Госуслуги или отправить по почте письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru