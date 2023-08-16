Ключевые тенденции экономического развития обсудили бизнесмены в Тюмени

Фото: страница "Деловая Россия Тюмень | Общественная организация" во "ВКонтакте"

Открытую конференцию "Меры поддержки бизнеса. Ключевые тенденции экономического развития", на которой собрались руководители и представители от малого и среднего бизнеса, провели 15 августа в Тюмени.

Организатором выступила общественная организация "Деловая Россия" в Тюмени. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и идеями, а также дало участникам возможность установить партнерские связи.

Главной темой конференции стала важность осуществления мер государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Участники обсудили различные программы и инициативы, которые направлены на развитие предпринимательства, в том числе цифровой рубль как новую реалию киберэкономики.

Спикерами выступили топовые эксперты от Администрации Тюмени, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", Центра "Мой бизнес" в Тюменской области, Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ), а также кредитных организаций.

"На встрече обсудили работу по формированию кластера креативных индустрий. Сегодня наша задача - обеспечивать технологический суверенитет. Мы стараемся знакомить предпринимателей друг с другом для выстраивания наиболее продуктивных систем распределения труда внутри города и региона. Эта работа проводится постоянно, если творческий предприниматель находится в поиске партнера, он всегда может обратиться в Тюменское агентство развития креативных индустрий", - отметил гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

"Мы уверены, что результаты конференции послужат основой для дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов в сфере развития бизнеса в нашем регионе. Мы призываем всех участников и заинтересованных лиц применять полученные знания на практике и воплощать свои идеи в жизнь. Вместе мы сможем создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса и способствовать экономическому росту в нашем регионе", - прокомментировали в "Деловой России".