В Уватском районе менее чем за сутки потушили лесной пожар на 1,5 га

Лесной пожар в Уватском районе близ деревни Лебаут зафиксировали вечером 14 августа операторы региональной диспетчерской службы. Населенному пункту огонь не угрожал.

На ликвидацию очага оперативно отправилась группа десантников-пожарных уватского филиала Тюменской авиабазы. К полудню 15 августа пожар удалось локализовать, а к вечеру - ликвидировать на площади 1,5 гектара.

На утро 16 августа по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в Тюменской области действующих лесных пожаров нет, за прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано.