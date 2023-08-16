Жители Тюменской области выложат сибирский ковер

В честь Дня Тюменской области, 19 августа жители Тюмени, Ишима и Тобольска вместе с молодежными сообществами региона займутся созданием яркого ковра с сибирским узором. Участников интерактивных площадок также ждут открытки в ковровой стилистике и тематическая фотозона.

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского с 18:00 до 20:00 жителей приглашают создать ковер с традиционным сибирским узором, используя аэрозольные флуоресцентные краски. Вместе с мастерской Тюменского махрового ковра и молодежными сообществами тюменцы смогут познакомиться с сибирским народным художественным промыслом, получить в подарок мини-открытки с изображением Сибирского ковра, а также сделать фото моментальной печати на фоне традиционных ковровых полотен.

В Тобольске погружение в культуру сибирского творчества пройдет возле мультицентра "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) в 15:00. Участники раскрасят ковровое полотно, а также заберут с собой на память мини-открытки.

В Ишиме создание сибирского ковра пройдет в рамках закрытия проекта "Семейные выходные" в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) в 16:00.

"Вместе с представителями молодежных сообществ региона мы хотим напомнить жителям об уникальном творчестве юга Тюменской области. Сибирский ковер – один из главных символов региона, который объединяет его креативных и инициативных жителей. В завершение Дня рождения области каждый желающий сможет почувствовать себя частью локальной культуры", — прокомментировала руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.