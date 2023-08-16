Медиапроект "Кадры для промышленности УрФО" запустили на Урале

Жители регионов Уральского федерального округа смогут больше узнать о возможностях обучения и трудоустройства по техническим и рабочим специальностям на местных - такова цель нового медиапроекта "Кадры для промышленности УрФО".

Авторы обещают также показывать реализацию федерального проекта "Профессионалитет", целевого обучения студентов в вузах и ссузах, региональных проектов по подготовке кадров технических специальностей, наставничества на промышленном предприятии, программ региональных центров занятости.

Новости обещают регулярно публиковать канале UrFO_INFO.