Медиапроект "Кадры для промышленности УрФО" запустили на Урале

Жители регионов Уральского федерального округа смогут больше узнать о возможностях обучения и трудоустройства по техническим и рабочим специальностям на местных - такова цель нового медиапроекта "Кадры для промышленности УрФО".
Авторы обещают также показывать реализацию федерального проекта "Профессионалитет", целевого обучения студентов в вузах и ссузах, региональных проектов по подготовке кадров технических специальностей, наставничества на промышленном предприятии, программ региональных центров занятости.
Новости обещают регулярно публиковать канале UrFO_INFO.
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