Тюменцы на сборы ребенка в школу тратят в среднем 12,5 тысячи рублей

Расходы на сборы ребенка в школу в Тюмени составляют в среднем 12,5 тысяч рублей, итоги опроса родителей городских школьников опубликовал сервис SuperJob.

Одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия, рюкзак — подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи в среднем на эти цели тратят 15 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — 13,7 тысячи, Екатеринбурге — 13,6, в Казани — в 13,5 тысячи рублей. В Тюмени траты в этом году обойдутся в 12,5 тысячи рублей на ребенка. Наиболее экономными оказались родители из Волгограда, Уфы и Воронежа — на сборы одного школьника у них уходит 11,3 - 11,5 тысячи рублей.

"Бюджеты на подготовку ребенка к учебному году жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Уфы подросли на 5% по сравнению с 2022 годом", - отмечают в SuperJob.

Опрос проводился с 21 июля по 14 августа 2023 года.