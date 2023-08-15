Тюменская область до конца 2023 года завершит программу расселения аварийного жилья

В Тюменской области до конца года планируют завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, ранее ее планировалось выполнить к сентябрю 2025 года.
О планах по расселению аварийного жилья губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития".
На 15 августа расселено 142,22 тыс. кв. м аварийного фонда (98% от объема, включенного в программу). Завершили расселение Тобольск, Ялуторовск, Голышмановский и Заводоуковский городские округа, Вагайский, Исетский и Тобольский районы. Близки к завершению в Тюмени, Тюменском и Уватском районах. В новые квартиры уже переехали 8,84 тыс. человек.
Формируется новая программа расселения. В нее войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2022 г. Это фонд общей площадью почти 113 тыс. кв. м, в нём проживают около 6 тысяч человек.
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