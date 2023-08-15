Моор назвал историческим моментом сдачу последнего объекта на племрепродукторе индейки в Исетском районе

ГК "Дамате" запустила блок родительского стада племенного репродуктора индейки в Тюменской области и уже получила первое яйцо. Таким образом, компания запустила все птицеводческие объекты крупнейшего в России репродуктора индейки второго порядка, сообщили в компании. Губернатор Моор, комментируя событие, назвал его историческим моментом для отрасли птицеводства в России:

Исторический момент для отрасли птицеводства в России. В Исетском районе Тюменской области сегодня запустили последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки. Инвестор - компания "Дамате" вложила в проект более 6 млрд рублей.

Моор напомнил, что запуск репродуктора поможет компании стать более импортонезависимой. "Если раньше птицеводы везли яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы локализованы. Экономия - миллионы евро", - отметил Моор.

Председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев в разговоре с журналистами подчеркнул, что "проект безусловно очень своевременный":

Недооценить этот проект просто вот невозможно- настолько было правильным и мудрым это решение. Что бы мы делали, я даже себе не представляю.

Племенной репродуктор второго порядка "Дамате" запустила в ноябре 2022 года. Репродуктор - это предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. В проекте 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тысяч тонн хранения. Общие инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк". Выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года. На предприятии работают 119 человек, в целом планируется 200 рабочих мест.