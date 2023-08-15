Тюменские чиновники обсудят темпы строительных работ на соцобъектах Краснодоне

Делегация из Тюменской области в Краснодоне (ЛНР) проверит ход строительных работ, которые выполняют тюменские специалисты на социальных объектах подшефного района, сообщает информационный центр правительства ТО.

В составе делегации заместитель губернатора Т Сергей Шустов, директор регионального депздрава Наталья Логинова, замначальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр.

Между Правительством Тюменской области и Администрацией города Краснодона и Краснодонского района ЛНР в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве. За этот период Тюменская область восстановила 15 сооружений инфраструктуры на подшефной территории. В 2023 году продолжается реконструкция еще 10 социальных объектов.