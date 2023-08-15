Тюменским декретницам помогают пройти профпереобучение

В Кадровом центре предоставляются различные возможности для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, чтобы сохранить свои шансы на успешную карьеру. Одна из таких возможностей – обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Обучение доступно женщинам с разным образованием и может быть организовано на протяжении от нескольких недель до нескольких месяцев. При обращении в Кадровый центр, консультанты окажут всестороннюю помощь и поддержку, включая заполнение заявления на портале "Работа России" и прохождение профессиональной ориентации. А пока мама будет занята оформлением документов, ее малыш будет увлечен игрой в детском уголке центра.

Венера Шкилева, начальник отделения Кадрового центра "Работа России" Тобольска:

В 2023 году 35 женщин приступили к обучению по таким направлениям как кадровое администрирование, практический психолог, логопед, специалист по охране труда, специалист в сфере закупок, специалист по работе на маркетплейсах и др. Мамы очень активные. Нахождение в отпуске по уходу за ребенком не помешало им пройти обучение. После выхода из декрета они останутся в своих организациях. Возможно, у кого-то будет карьерный рост.

Всего в Тюменской области в 2023 году к обучению в рамках федерального проекта приступили 1 212 граждан, в том числе 66 жителей Тобольска и Тобольского района. Прием заявок на участие в проекте продолжается.

Узнать, как пройти обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости", можно на портале "Работа России".