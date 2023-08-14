Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке, заявление сделано на фоне сообщений о стабильном укреплении доллара и евро по отношению к рублю.

"Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени", - уведомляет ЦБ РФ.

Рубль отреагировал ростом на сообщение о внеочередном заседании ЦБ, сообщают уже СМИ со ссылкой на данные торгов.