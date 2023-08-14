В тобольском аэропорту отметят День воздушного флота

Аэропорт Ремезов приглашает тоболяков и гостей города 20 августа отмечать День воздушного флота.

"Гости праздника познакомятся со спецтехникой, которая используется аэропорту, побывают на экскурсии по аэровокзальному комплексу, в дизайне которого использованы работы Семена Ремезова. В аэровокзальном комплексе будет работать выставка детского рисунка, посвященная 100-летию гражданской авиации. Свои работы на выставку

предоставили воспитанники художественных школ города. Запланирована работа детских игровых зон и мастер-классы от тобольских ремесленников", - сообщает пресс-секретарь аэропорта Ремезов Евгений Новоселов.

Праздничная программа в аэропорту продлится с 13:00 до 16:00. Из города и обратно в этот день будут курсировать бесплатные автобусы. Парковка в аэропорту будет бесплатной.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в

партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.