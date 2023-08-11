Служба занятости помогает возрастным тюменцам найти работу

Пожилым тюменцам помогают найти работу специалисты службы занятости региона
За первое полугодие 2023 года служба занятости Тюменской области трудоустроила 423 пенсионеров, всего за такой помощью с начала года обратился 921 представитель старшего поколения. В числе трудоустроенных житель Заводоуковского городского округа Сергей Киндер, который работает вахтером в спортшколе.
Получить консультацию и поддержку можно в отделении центра занятости по месту жительства.
Пожилые тюменцы при обращении в кадровый центр "Работа России" могут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, работу на определенный период времени, поддержку при открытии собственного дела, оплачиваемую общественную работу.
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