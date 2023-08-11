Служба занятости помогает возрастным тюменцам найти работу

16:00 11 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пожилым тюменцам помогают найти работу специалисты службы занятости региона

За первое полугодие 2023 года служба занятости Тюменской области трудоустроила 423 пенсионеров, всего за такой помощью с начала года обратился  921 представитель  старшего поколения. В числе трудоустроенных  житель Заводоуковского городского округа Сергей Киндер, который работает вахтером в спортшколе. 

Получить консультацию и поддержку можно в отделении центра занятости по месту жительства.

Пожилые тюменцы при обращении в кадровый центр "Работа России" могут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, работу на определенный период времени, поддержку при открытии собственного дела, оплачиваемую общественную работу.

На фото —

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023