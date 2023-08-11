Строители АО "ТДСК" получили награды в преддверии профессионального праздника

Фото: Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»

Торжественная церемония, посвящённая празднованию Дня строителя, состоялась 10 августа в Тюмени. Представители строительного комплекса Тюменской области получили поздравления, а также региональные награды. Отмечены за профессиональные заслуги и представители "Тюменской домостроительной компании".

Мероприятие началось с видеопоздравления от полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. "Строительная сфера всегда была и остается одним из драйверов экономики нашей страны. В этом году мы отмечаем десять лет с момента создания Минстроя России. За это время заложен прочный фундамент отрасли. Сейчас все делается для того, чтобы обеспечить ее стабильность и долгосрочное развитие",- отметил Владимир Якушев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя строителей, отметил основные достижения отрасли в регионе. За последние пять лет введено в эксплуатацию почти 8,5 млн кв. метров жилья, благоустроено 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок. В регионе открыто 80 социальных учреждений: детские сады, школы, дома культуры, поликлиники и бассейны.

Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, поздравляя тюменских строителей, подчеркнул, что их профессия особая - благородная, творческая, созидательная и всегда очень нужная людям.

В рамках праздничного события работникам строительной отрасли Тюменской области вручили заслуженные награды.

Благодарность Губернатора Тюменской области объявлена машинисту башенного крана 4 разряда участка №2 монтажных участков управления монтажных работ "Тюменской домостроительной компании" Станиславу Гайнитдинову, электросварщику ручной сварки 4 разряда участка №1 управления монтажных работ "Тюменской домостроительной компании" Николаю Столбову.

По традиции в канун профессионального праздника были подведены итоги ежегодного конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области". Диплом победителя с присвоением Почетного звания "Элита строительного комплекса Тюменской области" вручили Акционерному обществу "Тюменская домостроительная компания".

Отметим, что "Тюменская домостроительная компания" также стала победителем в номинации "Организация года" среди генподрядных организаций численностью свыше 300 человек, "Руководителем года" признан генеральный директор АО "ТДСК" Николай Щепелин. В число лучших вошел дом комфорт-класса "Бриллиант" в жилом районе "Ново-Патрушево". А дочернее предприятие ООО "ДСК-Энерго" получило диплом победителя за строительство сетей электроснабжения в жилых районах "Ново-Комарово" и "Ново-Патрушево".