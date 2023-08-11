В Тюмени назвали лучшие строительные компании 2022 года

09:00 11 августа 2023
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Шесть тюменских компаний награждены дипломами "Элита строительного комплекса Тюменской области". Это победители конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2022 год".

Дипломы получили коллективы АО "ТДСК", АО "Мостострой-11", ООО "СЗ "Завод ЖБИ-3", ООО "ВЗКГ", ООО "ЭНКО ГРУПП" и Строительного института ТИУ, сообщает ГУС ТО.

Помимо этого заслуженные награды в преддверии профессионального праздника строителям вручили губернатор Александр Моор,  первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

Теги: строительство
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