Моор вручил награды тюменским стрроителям

Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, состоялось в в ДК "Нефтяник", на котором губернатор Тюменской области Александр Моор вручил региональные награды.

"За последние пять лет мы ввели в эксплуатацию почти 8,5 млн квадратных метров жилья, благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок. Тюменские строители — это большая семья, которая насчитывает более 100 000 человек. Огромное вам спасибо за труд!"- отметил Александр Моор.

Благодарность Губернатора Тюменской области объявлена машинисту башенного крана ТДСК Станиславу Гайнитдинову, электросварщику ручной сварки ТДСК Николаю Столбову, штукатуру "Мостоотряда-87" Ольге Гиздатуллиной, водителю автомобиля "Мостоотряда-36" Александру Тарасову.

Благодарственным письмом правительства Тюменской области поощрены генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Строительство Бизнес Коммерция Групп" Александр Мильченко и советник генерального директора ООО "Стройимпульс" Игорь Олейников.