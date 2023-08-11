Моор вручил награды тюменским стрроителям

19:00 10 августа 2023
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, состоялось в в ДК "Нефтяник", на котором губернатор Тюменской области Александр Моор вручил  региональные награды.

"За последние пять лет мы ввели в эксплуатацию почти 8,5 млн квадратных метров жилья, благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок. Тюменские строители — это большая семья, которая насчитывает более 100 000 человек. Огромное вам спасибо за труд!"- отметил Александр Моор. 

Благодарность Губернатора Тюменской области объявлена машинисту башенного крана ТДСК Станиславу Гайнитдинову, электросварщику ручной сварки ТДСК Николаю Столбову, штукатуру "Мостоотряда-87" Ольге Гиздатуллиной, водителю автомобиля "Мостоотряда-36" Александру Тарасову.

Благодарственным письмом правительства Тюменской области поощрены генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Строительство Бизнес Коммерция Групп" Александр Мильченко и  советник генерального директора ООО "Стройимпульс" Игорь Олейников.

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