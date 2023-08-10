Стало известно, какой бизнес в Тюмени открывают женщины

В Тюменской области с 2012 года действует программа содействия началу предпринимательской деятельности безработных граждан. Благодаря ей жители региона, имеющие перспективную идею и успешно защитившие бизнес-план на межведомственной комиссии, могут получить финансовую выплату для открытия собственного дела.

За первое полугодие 2023 года возможность начать собственный бизнес с господдержкой получили уже 72 человека. Из них 34 – в Тюмени и Тюменском районе.

Чаще за финансовой помощью в службу занятости обращаются женщины. Их за первое полугодие 2023 года оказалось 56%. Большинство представительниц прекрасного пола открывают бизнес себе под стать – в сфере красоты. На их долю приходится почти половина (52%) от всех предприятий, открытых тюменками. Также женщины находят себя в дополнительном образовании и психологии.

Мужчины чаще всего для ведения бизнеса выбирают отрасль, связанную с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Эту нишу выбирает для себя каждый третий тюменец, получивший средства для ведения предпринимательской деятельности. Второе и третье место по популярности среди мужчин делят между собой сферы строительства (13%) и производства (13%).

Приходят в центр занятости и с необычными бизнес-идеями. Так, государственную финансовую поддержку получил бизнес-план по выращиванию и реализации свежей клубники, а также производству садовых фигур, скульптур и изделий из гипса.