Инновационную спортплощадку открывают в Ишиме

В Ишиме на улице Курганской 11 августа откроют инновационную спортивную площадку.

У снарядов будут установлены QR-коды, считав которые с помощью смартфона, можно получить доступ к видеоинструкции от виртуального тренера или ссылку на видеоуроки.

Кроме тренажеров, на стадионе установлено игровое оборудование для занятий баскетболом, футболом, волейболом, настольным теннисом, хоккеем и воркаутом; дорожки с прорезиненным покрытием для занятий легкой атлетикой; трибуны для зрителей на 100 посадочных мест.

Площадка построена в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", а также в рамках соглашения Министерства спорта и Правительства Тюменской области.

Всего в 2023 году в Тюменской области появятся 4 инновационные площадки, 3 из них — в Тюмени.