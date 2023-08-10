Инновационную спортплощадку открывают в Ишиме

11:51 10 августа 2023
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В Ишиме на улице Курганской 11 августа откроют инновационную спортивную площадку.

У снарядов будут установлены QR-коды, считав которые с помощью смартфона, можно получить доступ к видеоинструкции от виртуального тренера или ссылку на видеоуроки.

Кроме тренажеров, на стадионе установлено игровое оборудование для занятий баскетболом, футболом, волейболом, настольным теннисом, хоккеем и воркаутом; дорожки с прорезиненным покрытием для занятий легкой атлетикой; трибуны для зрителей на 100 посадочных мест. 

 Площадка построена в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", а также в рамках соглашения Министерства спорта и Правительства Тюменской области.

Всего в 2023 году в Тюменской области появятся 4 инновационные площадки, 3 из них — в Тюмени.

 

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