На обновление реабилитационных центров Тюменской области направлено более 135 млн рублей

В Тюменской области обновляются социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, с 2020 года на эти цели из регионального бюджета выделено более 135 млн рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.

В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних оказывают помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и семьям в преодолении кризиса. Всего в регионе четыре таких центра — в Тюмени, Тобольске, Ишиме и селе Омутинском. "По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в них проводят капитальный и текущий ремонты, меняют системы комплексной, в том числе пожарной безопасности, закупают новую мебель, оборудование, текстиль", - следует из сообщения.

Отмечается, что Из 135 млн рублей почти 105 млн было направлено на ремонт и более 30 млн - на закупку оборудования.