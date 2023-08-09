Тюменский дизайнер вошла в топ-10 предпринимателей проекта "Лагерь креативных лидеров"

Елена Коробейникова из Тюмени вошла в топ-10 предпринимателей федерального проекта "Лагерь креативных лидеров", в числе самых перспективных креаторов страны она примет участие в обучающей программе по развитию бизнес-проектов.

"О "Лагере креативных лидеров" я узнала из информационной рассылки департамента культуры Тюменской области и сразу приняла решение участвовать в конкурсе. На протяжении трех последних лет как председатель регионального отделения Союза дизайнеров России с командой единомышленников веду деятельность, направленную на развитие дизайна и креативного потенциала в регионе. Знания, которые я получу в результате обучения, важны и для личного роста, и для трансляции в профессиональной дизайнерской среде", – говорит Елена Коробейникова.

Обучение пройдет очно до конца года в городах-лидерах по развитию креативных индустрий: Москва, Ульяновск, Тюмень, Красноярск. В каждом городе участников ждут четырехдневные интенсивы с экспертами креативных индустрий: разборы кейсов, встречи с региональными представителями бизнеса, экскурсии-погружения в творческие пространства города.

Курировать процесс и помогать участникам адаптировать полученные знания под запросы бизнеса на протяжении 4 месяцев будут наставники: Игорь М. Намаконов, генеральный директор федерации креативных индустрий, автор бестселлера "Кроссфит мозга", обладатель золотого "Каннского льва"; Александр Андрианов, бизнес-психолог, руководитель проектов повышения операционной эффективности "Академия Ростеха", автор методологии "Организационная идеология" и "Осознанное лидерство"; Елена Гребенева, основатель центра развития креативных индустрий "Креативный путь", ex-исполнительный директор "Российской креативной недели", председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза; Маруся Горфиль, методист, научный редактор и журналист, креативный управленец, фасилитатор и продюсер в Центре дизайн-мышления; Алена Кукушкина, режиссёр, продюсер, куратор факультета Filmmaking Aкадемии коммуникаций Wordshop, курсов "Креатив в рекламе" и "Режиссура клипа" НИУ ВШЭ.

По итогам курса участники создадут профиль креативного лидера, сформируют план изменений и начнут его реализацию.