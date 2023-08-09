В ночном ДТП под Ишимом погиб один человек и четверо пострадали

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Около полуночи на 315 км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе произошло ДТП, в котором погибла водитель Pontiac и пострадали трое ехавших с нею детей, водитель Ford Kuga получила травмы, сообщает ГИБДД ТО.

По предварительным данным, Ford Kuga выехал на встречную полосу и врезался в Pontiac, водитель которого - 57-летняя жительница Омской области погибла, ехавшие с нею мальчики 13, 14 лет и 16-летняя девочка с различными травмами доставлены в больницу. В Ford ехала семейная пара из Новосибирска, 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в больницу.