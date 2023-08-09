Экодом у Цветного бульвара закрывают на реконструкцию

Многофункциональный экоцентр на Цветном бульваре ждёт реконструкция и обновление, поэтому с 15 августа он будет временно закрыт ля посетителей, сообщает пресс-служба ТЭО.

"На этот период ждём наших постоянных гостей и новых посетителей в экодомах "Гудвин" и "Сити Молл". В них также всегда доступен пункт приёма вторсырья, мастерская переработки с познавательными мастер-классами, книгообменник, игротека, экобиблиотека и другие полюбившиеся жителям Тюмени активности", – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Все мероприятия в экодомах бесплатны. На события с ограничением числа участников необходима предварительная регистрация, отметили в компании. Самостоятельно зарегистрироваться на мастер-класс или лекцию можно через онлайн-расписание в VK.