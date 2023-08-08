Служба занятости в 2023 году помогла трудоустроиться 24 тысячам тюменцев

24 000 жителей Тюменской области нашли работу при содействии службы занятости в 2023 году, сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.
На сегодня в регионе зарегистрировано 2 500 безработных жителей, что на 1 600 человек меньше, чем годом ранее. С начала 2023 года их численность сократилась на 800 человек.
"Если посмотреть, как выглядит регион по сравнению с другими субъектами, то показатели и уровень напряженности на рынке труда ниже средних как по УФО, так и по России в целом. За 2023 год в Центр занятости населения обратилось почти 32 500 жителей Тюменской области, из них 24 000 нашли работу либо трудоустроены", - отметил Александр Сидоров.
Тюменские предприятия заявили более 25 тысяч вакансий, почти половина из них — это производственная отрасль экономики, предпринимательство, сфера услуг.
Самые востребованные профессии в Тюменской области на 1 августа:
◾️ инженер — 213 вакансий;
◾️ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию — 100;
◾️ авиационный механик (техник) по планеру и двигателям — 98;
◾️ программист — 81;
◾️ фельдшер — 79.
Подробнее о представленных вакансиях здесь.
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