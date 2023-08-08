Тюменская область заняла третье место в РФ по снижению незаконных рубок леса

Тюменская область вошла в топ-5 субъектов по снижению объёмов незаконных рубок по итогам первого полугодия 2023 года, сообщает деплеса ТО.

Лидеры рейтинга: Иркутская область - 46 000 м³, Амурская область - 22 100 м³, Тюменская область - 7 500 м³, Свердловская область - 7 000 м³ и Забайкальский край - 5 300 м³.

В Рослесхозе сообщают, что сокращение объема незаконной рубки, в первую очередь, связано с увеличением кратности патрулирования лесов. Специалисты лесной охраны ежедневно проверяют состояние лесов по маршрутам, где чаще всего были отмечены нарушения лесного законодательства.

"Стоит отметить и усиление контроля за оборотом древесины. Просто срубить несколько деревьев и остаться незамеченным не получится - на каждое срубленное дерево нужны правоустанавливающие документы на заготовку и перевозку древесины", - сказал начальник Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов.