В Сладково построят новое здание главного корпуса районной больницы

В селе Сладково построят новый главный корпус районной больницы - губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать проектно-сметную документацию.

Решение о строительстве нового корпуса принято по итогам рабочей поездки в Сладковский район. "Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое", - пояснил Моор.

По данным информцентра правительства ТО, на сегодня в структуру Сладковской райбольницы входят поликлиника, две врачебные амбулатории, участковая больница, 26 ФАПов, многопрофильный круглосуточный стационар на 74 койки и дневной стационар на 31 койко-место, отделение скорой медицинской помощи.

В 2021-2023 годах приобретено 100 единиц оборудования, в том числе рентгеновский аппарат, цифровой маммограф, 2 УЗИ-аппарата, эндоскопическое оборудование и другое.

Укомплектованность врачами составляет 98,4%, потребности в среднем медицинском персонале нет. В 2023 году после окончания обучения ожидается трудоустройство 2 врачей-терапевтов участковых.