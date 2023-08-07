Тюменские лесники показали, как выглядит будущий лес

В Армизонском лесничестве на четырех площадках успешно прижились и набирают силу новые новые деревья, фотографии лесопосадок опубликовал деплеса ТО.

Прежние ласе пострадали от природных пожаров, и были вырублены для профилактики болезней и предотвращения появления вредителей. Через год, как предписывают лесное законодательство и регпроект "Сохранение лесов", на этих участках высадили новые деревца. Общая площадь восстановленных лесных земель в итоге составила 35,7 га.



"Посадкам уже три года, и, судя по снимкам, саженцы прижились и дружно подрастают. За ними ухаживают работники лесничества: оправляют растения от завала травой, землей, песком, размыва и выдувания почвы; рыхлят землю пропалывают; подкармливают и поливают; дополняют саженцы взамен погибших", - отмечается в сообщении.



