Самыми дефицитными специалистами в Тюменской области стали токари, повара и врачи

Рейтинг самых дефицитных специалистов в Тюменской области возглавляют токари, к такому выводу пришли в службе исследований hh.ru, проанализировав соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля.

На одну вакансию токаря приходится 0,9 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Немногим лучше ситуация с поварами и врачами - по 1,0 резюме на вакансию. Также в топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли дворники, сварщики и автослесари, уборщики и разнорабочие, автомойщики, агенты по недвижимости и операторы call-центров, маляры, слесари и машинисты, швеи.

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал: