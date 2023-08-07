Самыми дефицитными специалистами в Тюменской области стали токари, повара и врачи

Рейтинг самых дефицитных специалистов в Тюменской области возглавляют токари, к такому выводу пришли в службе исследований hh.ru, проанализировав соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля.
На одну вакансию токаря приходится 0,9 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Немногим лучше ситуация с поварами и врачами - по 1,0 резюме на вакансию. Также в топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли дворники, сварщики и автослесари, уборщики и разнорабочие, автомойщики, агенты по недвижимости и операторы call-центров, маляры, слесари и машинисты, швеи.
Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал:
Почти все специализации, вошедшие в топ-15 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия региона остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат. В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя по рынку, а в каждой шестой - в два раза выше средней. Так работодатели стараются не только переманить персонал у компаний-конкурентов, но и привлечь людей из других профессиональных сфер.
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