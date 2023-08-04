За 10 лет выплату на жилье в связи с рождением тройни получили 57 семей

Тюменская область – один из регионов России, где семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, предоставляется единовременная выплата для улучшения жилищных условий. Это региональная выплата, введенная правительством Тюменской области с 2013 года. Всего с 2013 года единовременную выплату получили 57 семей.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов, в том числе состава семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья в районе, в котором проживает семья, утвержденной Главным управлением строительства Тюменской области. Также учитывается жилье, которое уже есть у семьи в собственности.

Право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий семьям, в которых родилось трое и более детей, возникает со дня рождения одновременно трех и более детей, действует до достижения ими совершеннолетия и может быть реализовано один раз.

Размер выплаты определяется на дату обращения, исходя из состава семьи, в размере 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальным образованиям, утвержденной Главным управлением строительства Тюменской области. При этом состав семьи включает в себя несовершеннолетних детей, их родителей, находящихся в зарегистрированном браке (или одинокого родителя), являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих обращению за государственной поддержкой.