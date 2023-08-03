Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 10,4%

18:00 03 августа 2023
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Индекс промышленного производства в Тюменской области за первое полугодие 2023 года увеличился на 10,4%, сообщил о предварительных оценках Росстата губернатор Моор.

"Главным драйвером роста стали обрабатывающие предприятия. Здесь объем промышленного производства поднялся на 13,8%. Особенно радуют успехи высокотехнологичных отраслей – выпуск электронных и оптических изделий увеличился в 2,7 раза. Это значит, что наши меры господдержки промышленности дают результат", - отметил Моор.

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