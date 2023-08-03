"Восход" планирует построить новый цех в Тюмени

Цех металлообработки по изготовлению деталей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли к 2027 году планирует реализовать в Тюмени производственное предприятие "Восход".

Минимальный размер инвестиций — 60 млн рублей. Запуск цеха предполагает создание 32 новых рабочих мест.

Руководитель Ильнур Мирхасанов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области отметил, что за 2022 год компания произвела более 73 000 деталей.

"Мы видим потенциал для развития в этом направлении, наши действующие помещения загружены, возможностей для расширения нет. Поэтому возникла потребность в дополнительных площадях. Планируем не только построить производственный цех металлообработки, но и приобрести специализированное оборудование", — рассказал Ильнур Мирхасанов.

Благодаря Проектному офису по сопровождению инвестиционных проектов Инвестиционного агентства Тюменской области удалось подобрать участок, выработать дорожную карту по корректировке градостроительной документации, вариантам подключения к инженерным сетям, проработать возможность устройства подъездных путей.