Ярковский дом-интернат обновляется в свой юбилейный год

В Тюменской области продолжаются капитальные ремонты домов-интернатов, в том числе один из старейших в Тюменской области Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов: 4 августа он отметит 65-летие.

Свою историю дом-интернат ведет с 1958 года. Первые корпуса тогда еще Дома ветеранов были деревянными. Почти вся история становления дома-интерната связана с его бессменным руководителем с 1965 по 2009 год Анатолием Ивановичем Севрюгиным. Сегодня о нем с благодарностью вспоминают проживающие, сотрудники учреждения, земляки. С 2012 года учреждение возглавляет Надежда Анатольевна Баженова. Сегодня в пяти жилых корпусах проживают более 400 человек, из них около 300 инвалидов. Заботятся о проживающих более 160 сотрудников, регулярно проходят встречи с волонтерами.

При поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках национального проекта "Демография" за счет средств областного бюджета капитально отремонтирован один из жилых корпусов интерната и в настоящее время идет ремонт еще одного жилого корпуса, на который выделено 57,4 млн рублей. Ремонты проводятся по всем требованиям пожарной безопасности и доступности объектов для маломобильных граждан.