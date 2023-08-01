Росстандарт станет партнером Тюменского нефтегазового кластера

Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера, заявил губернатор Александр Моор после обсуждения вопросов сотрудничества с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым.

"Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег. В Росстандарте отмечают технический уровень тюменских предприятий, выпускающих контрольно-измерительное оборудование. Зачастую оно превосходит импортные аналоги", - сообщил Моор.

По мнению губернатора, производство измерительных приборов может стать новой точкой роста региональной экономики, Росстандарт готов поддержать регион в этом направлении.