В аэропорту Рощино заливают фундамент под новый терминал

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Официальный старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Рощино дан 23 июня, на сегодняшний день строители выполнили существенный объём работ, о первых результатах и динамике поэтапного строительства сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.

На объекте на 90% выполнено устройство отдельно стоящих фундаментов, устройство фундамента подвальной части выполнено на 100%, вертикальные конструкции подвальной части выполнены на 85%, устройство плиты перекрытия на отметке -0,150 выполнено на 48%, устройство вертикальных конструкций выше отметки -0,150 выполнено на 8%, бетонная смесь уложена на 32% от общего объёма.

Реконструкция осуществляется поэтапно в условиях действующей работы аэровокзала, оп завершении проекта площадь терминала увеличится до 46 тыс. кв. м (существующий занимает 27 тыс. кв. м). Строительно-монтажные работы ведет ООО "ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ", в компании отмечают, что "ГК ЛМС качественно и в срок выполняет свои обязательства перед заказчиками".

Ранее губернатор Моор заявлял, что через четыре года, к 2027 году, площадь аэропорта увеличится практически вдвое, его пропускная способность – втрое, а количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи, более чем в два раза увеличится количество стоек регистрации.