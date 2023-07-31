Около 300 тюменок узнали о том, как открыть свое дело

292 жительницы Тюменской области с начала 2023 года получили консультацию о том, как открыть свое дело при помощи службы занятости, сообщает информационный центр правительства ТО.

Услуга по содействию началу ведения предпринимательской деятельности представляется кадровым центром "Работа России" безработным гражданам.

В услугу входят рекомендации о целесообразности ведения предпринимательской деятельности, помощь по подготовке бизнес-плана, единовременная финансовая поддержка. Среди них Ирина Копытова из Ялуторовска, она успешно защитила бизнес-план и получила финансовую помощь в размере 192 000 рублей.