Около 300 тюменок узнали о том, как открыть свое дело

15:40 31 июля 2023
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292 жительницы Тюменской области с начала 2023 года получили консультацию о том, как открыть свое дело при помощи службы занятости, сообщает информационный центр правительства ТО.

Услуга по содействию началу ведения предпринимательской деятельности представляется кадровым центром "Работа России" безработным гражданам.

 В услугу входят рекомендации о целесообразности ведения предпринимательской деятельности, помощь по подготовке бизнес-плана, единовременная финансовая поддержка. Среди них Ирина Копытова из Ялуторовска, она успешно защитила бизнес-план и получила финансовую помощь в размере 192 000 рублей. 

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