Прокуратура наказала директора Ялуторовского мясокомбината за нарушения в хранении отходов

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла нарушения закона в сфере охраны окружающей среды на Ялуторовском мясокомбинате.

По данным прокуратуры, на предприятии допускается хранения биологических отходов в контейнерах под открытым небом, производственный экологический контроль не осуществляется, меры к снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий не принимаются, что создает угрозу загрязнения атмосферного воздуха и негативного воздействия на здоровье человека, инвентаризация стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух организацией не проведена, необходимая экологическая документация не разработана и в уполномоченный орган не представлена.

По итогам проверки природоохранная прокуратура внесла директору мясокомбината представление об устранении нарушений закона, по результатам его рассмотрения два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлены замечания, приняты меры по устранению нарушений закона.

По постановлениям природоохранного прокурора ответственное должностное лицо организации Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора за допущенные нарушения привлечено по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений или иных объектов), ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение), 8.5 КоАП РФ (сокрытие информации, содержащейся в декларациях о воздействии на окружающую среду и плане за негативное воздействие на нее), 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по предоставлению сведений для актуализации учетных сведений) к административной ответственности.

Окончательное устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.