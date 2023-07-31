Депутаты приняли закон о концессии для строительства кампуса в Тюмени

Региональный закон “Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени" принят на заседании Тюменской областной думы.

Проект регионального закона "Об условиях концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени" был внесен на рассмотрение регионального законодательного собрания Губернатором Тюменской области Александром Моором. Создание кампуса на 50% будет финансироваться из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, 4 общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест.

Концессионное соглашение для реализации инвестиционного проекта по созданию кампуса планируется заключить с компанией "Врата Сибири".