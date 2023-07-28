Первый терминал для покупки билетов установили на автовокзале Тюмени

На автовокзале города Тюмени появился терминал самообслуживания, который помогает пассажирам приобрести билеты на автобусы по всем направлениям, сообщает ГУС ТО.

Новая электронная касса обслуживает более 150 пассажиров в день. Функционал у неё такой же, как и в обычной кассе. Пассажир выбирает станцию назначения, время рейса и оплачивает билет. Для межрегиональных маршрутов придётся ещё ввести ФИО и данные паспорта. Из минусов - терминал не принимает наличные и пока не распознает документы для льготного проезда.

Руководитель Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин заверил, если популярность такого способа покупки билетов будет расти, то на автовокзале Тюмени появится ещё несколько таких терминалов.