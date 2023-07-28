Все больше жителей Тюменской области пользуются новыми мерами поддержки для инвалидов

В 2022 году по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора были введены две новые меры поддержки для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов:

- компенсационная выплата за самостоятельное приобретение смартфона (инвалидам, прошедшим обучение по программе "Основы компьютерной грамотности: сенсорные устройства" и купившим самостоятельно телефон, предоставляется 1 раз в пять лет в размере стоимости телефона, но не более 20 тысяч рублей);

- выплата на приобретение элементов питания и комплектующих к кохлеарной системе после кохлеарной имплантации (ежегодно в размере 20 тысяч рублей).

В 2022 году общая сумма выплат составила почти 3 млн рублей, в 2023 году — более 5 млн рублей.

Подать заявление на эти меры поддержки можно через региональный портал госуслуг или МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8-800-1-00000-1.