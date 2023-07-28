Тюмень вошла в число лидеров Индекса IQ городов

21:54 27 июля 2023
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Итоги расчета Индекса цифровизации городского хозяйства подведены в рамках IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город – Умная страна". Индекс формируется для более чем 200 городов, которые участвуют в проекте Минстроя России "Умный город".

В категории "Крупные города" Тюмень делит лидерство с Сочи, Смоленском, Белгородом и Калининградом.

"Такой результат — показатель слаженной работы команды профессионалов по повышению уровня городской жизни с помощью IT-технологий. Цифровые сервисы направлены на создание безопасных и комфортных условий для жизни. Будем и дальше продолжать цифровую трансформацию региона и развивать экосистему "Умного города!"  - прокомментировал достижения Тюмени директор департамента информатизации ТО Станислав Логинов.

Теги: IT
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