В Тюменской области стало больше многодетных семей, получивших региональный маткапитал

В Тюменской области увеличилось количество семей, получивших региональный маткапитал на третьего и последующих детей, сообщает информационный центр правительства ТО.

Региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка предоставляется из областного бюджета в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".

"За первое полугодие 2023 года в Тюменской области региональный материнский капитал на третьего и последующих детей получили 5,6 тысячи семей на общую сумму более 225 млн рублей. При этом за весь 2022 год эту региональную меру поддержки получили 6,6 тысячи семей", - следует из сообщения.

В регионе хорошие показатели по естественному приросту населения, многодетных семей становится больше: за последние 15 лет их количество выросло с 8 до 33 тысяч.

Предоставление регионального материнского капитала является массовой социально значимой услугой. Подать заявление на него можно через госуслуги или МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8-800-1-00000-1.