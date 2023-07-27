В Тюменской области стало больше многодетных семей, получивших региональный маткапитал

В Тюменской области увеличилось количество семей, получивших региональный маткапитал на третьего и последующих детей, сообщает информационный центр правительства ТО.
Региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка предоставляется из областного бюджета в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".
"За первое полугодие 2023 года в Тюменской области региональный материнский капитал на третьего и последующих детей получили 5,6 тысячи семей на общую сумму более 225 млн рублей. При этом за весь 2022 год эту региональную меру поддержки получили 6,6 тысячи семей", - следует из сообщения.
В регионе хорошие показатели по естественному приросту населения, многодетных семей становится больше: за последние 15 лет их количество выросло с 8 до 33 тысяч.
Предоставление регионального материнского капитала является массовой социально значимой услугой. Подать заявление на него можно через госуслуги или МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8-800-1-00000-1.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru